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Новак сообщил о росте энергопотребления в России в 2024 году на 3%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2024 году рост энергопотребления составит 3% к результату 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия 24".

Ранее Минэнерго также оценило рост энергопотребления в осенне-зимний период 2024-2025 годоы на уровне 3,3% по сравнению с ОЗП 2023-2024 годов.

Среднегодовой темп прироста энергопотребления в 2023-2030 годах оценивается в 2,1%, сообщал ранее "Системный оператор".

В 2023 году энергопотребление в России достигло 1,139 трлн кВт.ч, производство составило 1,152 трлн кВт.ч.

Александр Новак Минэнерго Системный оператор
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