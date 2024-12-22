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Путин пообещал кратно более разрушительный ответ на атаку дронов на Казань

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы нападения БПЛА на Казань столкнутся с кратно большими ответными разрушениями в своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

"Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет за то, что пытается сделать у нас в стране", - сказал он, комментируя атаку на Казань во время запуска новых объектов транспортной инфраструктуры в российских регионах по ВКС.

Обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову, Путин выразил уверенность, что власти региона "восстановят все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани".

Утром 21 декабря в Казани было зафиксировано восемь атак БПЛА на промышленное предприятие и жилой массив. Погибших и пострадавших в результате атак нет. Смены на промпредприятиях были эвакуированы. Вводились ограничения на работу аэропорта Казани. Позже они были отменены. На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.

Казань Татарстан Владимир Путин
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