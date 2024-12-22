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У пострадавших при падении Ан-2 на Камчатке нашли травмы, но не опасные для жизни

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Жизням трех человек, пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 на Камчатке, ничего не угрожает, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

"В Мильковскую районную больницу доставлены три пациента. Пациенты обследованы, угрозы их жизни нет", - сообщил он журналистам в воскресенье.

Гашков уточнил, что у пострадавшего мужчины 1953 года рождения - ушиб грудной клетки, у пациента 1999 года рождения - ссадины лица, у пострадавшего 1956 года рождения диагностировали открытую черепно-мозговая травма - скальпированная рана головы. Дальнейшее лечение пациенты будут проходить на базе хирургического отделения Мильковской районной больницы.

С выжившими пообщался глава Мильковского округа Николай Сепко, который пересказал их историю в своем телеграм-канале.

"По информации очевидцев, во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась: сначала он находился на уровне 200 метров, затем резко упал ниже - до 100, 80 и 10 метров. Приземлились в снег", - написал он.

В процессе приземления самолет по инерции перевернулся. Людям пришлось долго выбираться из салона, где они оказались заблокированы грузом - запчастями, которые перевозили.

"Несмотря на общую слабость и усталость, пилоты включили аварийный радиомаяк, стремясь привлечь к себе внимание спасателей. Экипаж отмечает, что сегодня у них свой "второй день рождения", так как они пережили эту сложную ситуацию. Продуктов у них было крайне мало, и для того, чтобы пережить ночь, они выкопали яму в снегу, чтобы согреться", - написал Сепко.

В РоссииЭкипаж и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 эвакуированыЧитать подробнее

Самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке днем 19 декабря.

К месту пропажи Ан-2 через горную труднодоступную местность с незамерзшими речками пробивалась наземная группа спасателей. Из-за непогоды вертолеты не могли присоединиться к поискам до воскресенья. 22 декабря смог вылететь Ми-8 Камчатского авиапредприятия со специалистами региональной поисково-спасательной базы, они в воскресенье днем и обнаружили Ан-2 и всех трех человек, бывших на его борту - двух членов экипажа и пассажира, сопровождавшего груз. Пострадавших эвакуировали в Мильковскую районную больницу.

Ан-2 Камчатка Камчатский край
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