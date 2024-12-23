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Работы по расчистке пляжа от мазута на Кубани приостановлены из-за шторма

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды в районе ЧС в Темрюкском районе и городе-курорте Анапе не позволило спасателям и волонтерам продолжать работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье, сообщает оперштаб Кубани.

"Погода значительно ухудшилась - в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет", - цитирует оперштаб слова вице-губернатора региона Александра Нестеренко.

Отмечается, что из-за сильного шторма часть собранных мешков с загрязненным мазутом грунтом, которые еще не успели убрать с пляжей, может получить повреждения. Скорей всего, море "почти наверняка выбросит на берег еще мазут".

"Сейчас мы все вынуждены ждать до утра, когда сможем возобновить работы. Вне зависимости от того, закончится шторм к утру понедельника или нет - работы, какие можно будет проводить, обязательно возобновятся", - приводит слова вице-губернатора региона Александра Нестеренко оперштаб.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта и очистили свыше 39,7 км береговой линии. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено более 10 тыс. человек и 366 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Апапы введен режим ЧС.

Вечером в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров.

Темрюкский район Кубань Анапа Александр Нестеренко
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