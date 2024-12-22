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Более 14 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта уже вывезли для утилизации на Кубани

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уже 14,5 тыс. тонн из 17 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта с Черноморского побережья Краснодарского края вывезли для утилизации на специализированные предприятия, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"14,5 тысячи тонн грунта уже вывезли для утилизации на специализированные предприятия", - написал Кондратьев.

Он отметил, что сегодня спасатели и волонтеры работали в Темрюкском районе в береговом секторе от озера Соленое до Бугазской косы. В Анапе - по трем направлениям: от Бугазской косы до центрального пляжа станицы Благовещенской, далее от него - до центрального пляжа поселка Витязево, оттуда - до центрального пляжа самой Анапы.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья более 17 тысяч тонн грунта и очистили свыше 39,7 км береговой линии. К ликвидации последствий разлива мазута привлечено уже более 10 тыс. человек и 366 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Вечером в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров.

Краснодарский край
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