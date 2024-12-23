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Патриарх выделил 63 млн рублей на храм памяти военкорров и солдат ВОВ в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Проект строительства храм памяти военных журналистов и солдат Великой Отечественной войны в московском парке Артема Боровика получил от предстоятеля РПЦ субсидию в 63 млн рублей, сообщает пресс-служба депутата Госдумы, куратора городской программы строительства православных храмов Владимира Ресина.

"В начале ноября 2024 года Святейший Патриарх Кирилл утвердил субсидию в размере 63 млн рублей на выполнение кровельных и отделочных работ в храме в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке Артема Боровика. Эти средства позволят завершить основные строительные работы уже к концу года, чтобы в 2025 году приступить к внутренней отделке и подготовке храмового комплекса к вводу в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс включает два храма в одном здании. Большой, рассчитанный на 800 прихожан, посвящен памяти солдат Великой Отечественной войны. Малый, вмещающий 100 человек, увековечит имена военных журналистов. Ожидается, что комплекс будет полностью достроен и освящен в первой половине 2026 года.

Дополнительные средства в размере около 90 млн рублей потребуются и на завершение храма Симеона Верхотурского в Марьине - первого в Москве в честь этого святого.

"Финансирование, безусловно, остается ключевым вопросом, и мы запланировали подать прошение о выделении целевой субсидии в первом квартале 2025 года", - рассказал Ресин.

В IV квартале следующего года планируется завершить все работы и ввести храм в эксплуатацию. Сейчас на месте его строительства действует временная церковь во имя святых преподобных Кирилла и Марии Радонежских.

Всего в Юго-Восточном административном округе сегодня действуют 59 святынь, из которых 13 возведены в рамках программы строительства православных храмов. Также в ЮВАО по ней в настоящее ведется работа по 14 земельным участкам. Семь храмов находятся на этапе строительства, два - в стадии проектирования.

Напомним, что программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и действует во всех административных округах, за исключением ЦАО. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования, для сбора средств создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы".

Патриарх Кирилл РПЦ Москва Владимир Ресин
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