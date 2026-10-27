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Путин встречается в Москве с эмиром Катара

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Эмир Катара прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В последний раз эмир Катара посещал Россию 17-18 апреля 2025 года. В рамках официального визита он провел переговоры с президентом РФ в Москве, а также посетил Казань.

С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Сергей Цивилев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На встрече присутствуют глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, президент "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин Костин, глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Владимир Путин
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Путин встречается в Москве с эмиром Катара

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