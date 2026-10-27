В Советском районе Брянска после атаки БПЛА повреждены около 200 квартир

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Брянске занимаются устранением последствий утренней атаки БПЛА на Советский район, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"Пострадало порядка 200 квартир, комиссия уже провела обследование трети из них и продолжает поквартирный обход, чтобы оценить причиненный ущерб. В зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное, будет выплачена денежная компенсация либо проведен ремонт", - написал он.

К ликвидации последствий подключились жители города.

"Одиннадцать строительных компаний, волонтеры, неравнодушные люди сейчас помогают проводить работы по устранению последствий атаки украинского беспилотника (...) К вечеру тепловой контур на трех поврежденных домах должен быть закрыт. Администрации города Брянска дал установку по максимальному ускорению этих работ", - отметил Ковальчук.

Он подчеркнул, что все строительные организации работают на безвозмездной основе.

В результате атаки БПЛА в Советском районе, по предварительным данным, были ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 автомобилей.