РФ не будет стремиться догнать США по числу спутников на орбите

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российская орбитальная группировка будет меньше, чем у США, будут использоваться другие технологические решения при создании спутников, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Группировка будет меньше существенно, чем у коллег из США, но при этом по функционалу будет выполнять те же самые задачи", - сказал Мантуров в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в Национальном центре "Россия" во вторник.

"По количеству спутников мы планируем идти не экстенсивно, а интенсивно, имея в виду использование нескольких других технологических решений, которые достигают того же результата, т.е. покрытия и той территории, которая нам, в первую очередь, нужна - территория России - для связи, для ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли - "ИФ"), для радиолокации, но и других территорий мирового пространства", - сообщил первый вице-премьер.

В свою очередь замглавы "Роскосмоса" Арсений Брыкин сообщил на мероприятии, что в РФ планируется развернуть конвейерное производство спутников, госкорпорация расширяет сотрудничество с частными компаниями. Он заявил, что спутники должны иметь тактико-технические характеристики, "превышающие те, которые ставят Starlink".