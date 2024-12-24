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Песков сообщил, что участникам неформального саммита СНГ вручат подарки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для участников неформального саммита СНГ в Ленинградской области предусмотрена культурная программа и памятные подарки.

"Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предусмотрены ли лидерам СНГ, которые приехали на неформальный саммит в Россию, памятные подарки.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что для глав государств будет организована и культурная программа.

"Поскольку это неформальная встреча, саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена", - добавил Песков, отметив при этом, что ее детали Кремль раскрывать не будет.

Неформальный саммит СНГ состоится 25 декабря.

Дмитрий Песков СНГ Ленинградская область
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