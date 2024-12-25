Песков назвал воровством передачу США Киеву $1 млрд от доходов по активам РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле назвали воровством переданные Киеву средства от доходов по замороженным российским активам и заявили, что это станет поводом для судебного разбирательства.

"Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о передаче Киеву от США $1 млрд от доходов по замороженным российским активам.

"Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, конечно же, в перспективе могут стать поводом для нашего судебного преследования, и мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности", - сказал Песков.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что от США получен первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. "Украине от США поступил 1 миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - написал Шмыгаль.