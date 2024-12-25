Поиск

Лавров сообщил, что США приветствовали назначение на пост посла РФ профессионала

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру посла РФ в Вашингтоне, он отправится в страну в "оптимальные сроки", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Это не демарш. Американцы, кстати сказать, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил российско-американским и советско-американским отношениям", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, является ли отсутствие посла России в США демаршем со стороны Москвы.

Он отметил, что дата выезда посла "планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне, учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Трампа; здесь никакой политики нет".

США Сергей Лавров МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новый Труд в ДНР

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Краевой режим ЧС введен на Кубани после разлива мазута

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Эксперты оценили, что экоущерб от нефтеразлива на СМП превысил бы 100 млрд руб. в первые же сутки

Алиев прервал визит в Россию из-за крушения самолета AZAL в Актау

Госдуме предложили уточнить правила поступления в вузы абитуриентов с профобразованием

Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции

Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5597 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });