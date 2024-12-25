Лавров сообщил, что США приветствовали назначение на пост посла РФ профессионала

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру посла РФ в Вашингтоне, он отправится в страну в "оптимальные сроки", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Это не демарш. Американцы, кстати сказать, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил российско-американским и советско-американским отношениям", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, является ли отсутствие посла России в США демаршем со стороны Москвы.

Он отметил, что дата выезда посла "планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне, учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Трампа; здесь никакой политики нет".