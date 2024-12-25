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В России за 2024 год прошли классификацию 7632 гостиницы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - С января по декабрь 2024 года аккредитованные органы по классификации средств размещения провели ее для 7632 гостиницы, на 42,5% больше, чем в 2023 году, сообщила пресс-служба Росаккредитации.

"Более половины классифицированных гостиниц (4 тысячи) получили статус "без звезд". Оценку "одна звезда" получили 203 объекта размещения. "Две звезды" классификаторы присвоили 651 гостинице. Больше всего среди 1747 отелей, получивших звезды, объектов 3*. Отелей 4* стало на 845 больше, 5* получила 171 гостиница", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2024 году в реестр органов, уполномоченных осуществлять классификацию гостиниц, были включены 64 новые организации.

За год реестр классифицированных объектов пополнили 81 пляж и 206 горнолыжных трасс.

С 1 января 2025 года вступит в силу закон, согласно которому классификация всех средств размещения становится обязательной, а информация о них должна быть внесена в единый реестр объектов классификации в сфере туризма.

По данным Росстата, на начало 2024 года число классифицированных объектов размещения в России составляло 31,5 тысячи.

Росстат Росаккредитация
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