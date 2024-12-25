МВД России объявило Илью Яшина в розыск

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск помилованного и освобожденного из колонии с целью обмена Илью Яшина (признан в РФ иноагентом). Соответствующая карточка с данными Яшина появилась в среду в базе розыска министерства.

"Илья Валерьевич Яшин, 1983 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в тексте карточки.

9 декабря 2022 года Яшин был приговорен к 8,5 годам заключения в колонии общего режима с запретом администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Он был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube.

1 августа 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, среди которых был Яшин.