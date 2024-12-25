В МИД РФ предупредили, что поставки вооружения США на Тайвань чреваты расшатыванием ситуации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Поставки Вашингтоном вооружения на Тайвань нарушают принцип одного Китая, эти действия чреваты опасным расшатыванием ситуации в регионе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается поставок на Тайвань вооружений США - это грубое лицемерное нарушение международно признанного, в том числе американцами, принципа одного Китая. Чем эти действия чреваты - тоже понятно: они чреваты опасным расшатыванием ситуации в Тайваньском проливе, да и в регионе в целом", - сказала она журналистам в ходе брифинга.

"Складывается впечатление, что Вашингтон буквально намеренно подливает масла в огонь, чтобы в перспективе этим огнем поиграть", - подчеркнула Захарова.

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