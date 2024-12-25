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Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ решила признать нежелательной деятельность американской организации Commission on Security and Cooperation in Europe (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) на территории России, сообщили в надзорном ведомстве в среду.

В прокуратуре заявили, что Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission, CSCE) была создана в 1976 году и располагается в Вашингтоне.

"Деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны, работу правоохранительных органов и судебной системы", - считают в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что на официальном ресурсе комиссии "опубликовано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России".

Генпрокуратура РФ США
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