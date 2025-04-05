Что произошло за день: суббота, 5 апреля

Коррупционное дело чиновника Минобороны, шквалистый ветер и пожары в Восточной Сибири, новые заявления "Битцевского маньяка"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников. Начальнику управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности министерства вменяется несколько эпизодов получения взяток. Подробностей дела в суде не сообщили.

- Шквалистый ветер обрушился на районы Восточной Сибири. В Хакасии ветер осложнил ситуацию с ландшафтными пожарами, в республике объявлен режим ЧС. Природные пожары также фиксируются в Красноярском крае, к тушению возгораний в этом регионе и соседней Хакасии привлечены два пожарных поезда. Из-за ветра в красноярском селе рухнула 35-метровая труба центральной котельной. В крае зафиксированы отключения электроэнергии, превентивно отключается электричество в Иркутской области. Кроме того, в Иркутской области ветром сорваны крыши зданий, непогода привела к пожарам: сгорели несколько домов, водонапорная башня, школа. Сбой в графике движения поездов произошел на Красноярской железной дороге.

- Страны ОПЕК+, не исполняющие соглашение, представят новые графики компенсаций к 15 апреля. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в субботу отметил общее исполнение сделки альянсом.

- Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после атаки БПЛА. Предприятие в Мордовии ночью было атаковано беспилотником, по предварительной информации, пострадавших нет.

- "Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах. Как сообщает ФСИН, приговоренный к пожизненному сроку преступник заявил о намерении признаться еще в 11 убийствах в районе Северное Бутово Москвы.

- Получившие нейтральный статус гимнасты РФ отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.