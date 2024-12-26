ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в отношении высокопоставленных военных

В рамках расследования задержаны четверо граждан РФ, занимавшихся подготовкой покушений

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о предотвращенной серии терактов против высокопоставленных военных и их родственников, которая готовилась украинскими спецслужбами и завербованными гражданами России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке этих покушений. В ходе обысков у задержанных "изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности".

"Установлено, что в ноябре 2024 года в город Москву из Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта гражданин Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине", - сказали в ЦОС.

Задержанный, по данным ФСБ, изъял из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения.

"Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины. Координация подготовки террористического акта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что после совершения теракта украинские спецслужбы планировали "обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза".

Кроме того, ФСБ сообщила о задержании москвича, который по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ и членов их семей. "Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", - отметили в спецслужбе.

В ЦОС сообщили, что "в отношении одного из военнослужащих противником спланирован теракт с привлечением двух граждан России, которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство, изъятое ими из тайника в Московском регионе по координатам, предоставленным работающим на украинские спецслужбы и проживающим в Польше гражданином Украины Рагожа Виталием Николаевичем, 1988 г.р., уроженцем г. Краснодона Луганской области".

Доставка в Россию компонентов взрывных устройств спецслужбами Украины во всех случаях осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, заявили в ФСБ.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела.

"За совершение указанных преступлений задержанным в соответствии с ролевым участием инкриминируется причастность к "незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств", "приготовление террористических актов", а также совершение "государственной измены", - сообщили в ЦОС, отметив, что наказание за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.