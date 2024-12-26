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Глава МЧС заявил, что работы по ликвидации разлива мазута на Кубани выполнены на 15%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры выполнили 15% работ по ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье Краснодарского края, произошедшего в результате крушения танкеров 15 декабря в Керченском проливе, сообщил через пресс-службу глава МЧС Александр Куренков.

"Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача - это вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов", - сообщил он.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км береговой линии от косы Чушка до поселка Волна Темрюкского района и от Высокого берега города-курорта Анапа до поселка Мысхако Новороссийска.

"В ходе проведенного накануне авиационного мониторинга очагов загрязнения акватории не обнаружено. Всего обследовано почти 300 кв. км акватории, около 29,5 тыс. кв. м очищено от нефтяной пленки", - говорится в сообщении.

Для работы в ночное время развернуты 14 световых башен. При необходимости дополнительно спасатели готовы установить еще более 60 осветительных комплексов, добавили в пресс-службе МЧС.

Федеральный Минтранс 26 декабря сообщил, что прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъемных работ.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Анапа МЧС Новороссийск Темрюк Краснодарский край Александр Куренков Керченский пролив
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