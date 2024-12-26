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Госинформсистемы будут проходить обязательную оценку эффективности

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Действующие федеральные государственные информационные системы (ГИС) будут проходить обязательную оценку эффективности и достижения результатов, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти. Об этом сообщает аппарат вице-премьера.

"Задача в том, чтобы министерства и ведомства посмотрели на собственные информсистемы под другим углом. Не с точки зрения технологического исполнения, а как конечные пользователи этих самых систем. Для этого мы утверждаем конкретные критерии, а дальше проверяем - выполнены они или нет. В данный момент анализируем системы в ручном режиме, чтобы госорганы перестроились на новый формат работы", - сказал Григоренко.

Для проведения оценки на сегодняшний день отобраны 50 ГИС, которые используются для оказания гражданам массовых госуслуг в таких сферах, как медицина, образование, транспорт, недвижимость.

Вице-премьер также напомнил, что с 2025 года правительство внедряет новый подход к управлению IT-расходами в органах власти, чтобы выстроить системный подход к мониторингу результатов цифровой трансформации, а также повысить ее прозрачность.

В рамках этого подхода все крупные IT-расходы до начала бюджетного цикла будут проходить обязательное согласование на подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации. Это означает, что создание новых ГИС должно быть предварительно согласовано с Минцифры и Минфином, то есть иметь обоснование с точки зрения ожидаемого результата, подтвержденный источник финансирования и объем средств.

Эта мера направлена на ужесточение контроля расходов на создание, развитие и использование ГИС.

ГИС Дмитрий Григоренко Минфин Минцифры правительство
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