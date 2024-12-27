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За ночь в пяти регионах РФ сбито 13 украинских БПЛА

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российской территорией, заявили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три - над территорией Курской области, по два - над территориями Белгородской и Тульской областей и один - над территорией Астраханской области", - сообщили в ведомстве.

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