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В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Похолодание придет в Петербург и Ленинградскую область в начале ноября, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Сейчас уже начинает вырисовываться картина будущей погоды, и она более зимняя. В начале ноября в нашем регионе - значительное похолодание с понижением дневной температуры до плюс пяти градусов. (...) Ночные температуры станут отрицательными", - написал он в соцсети.

По его словам, есть большая вероятность осадков в виде мокрого снега к середине следующей недели.

"По Ленинградской области он может даже образовывать временный снежный покров", - добавил Колесов.

С выходных в Петербурге установилась аномально теплая погода, побиты несколько температурных рекордов.

Гидрометцентр Александр Колесов Петербург Ленобласть
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