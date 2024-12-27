Володин заявил о понимании кабмином необходимости пересмотреть нагрузку в школах

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах включить вопрос о снижении чрезмерной нагрузки на школьников в качестве приоритетного на 2025 год и выработать соответствующие решения вместе с кабинетом министров.

"Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он сообщил, что этот вопрос планируется "включить в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения".

"Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым", - считает председатель Госдумы

Володин также отметил, что ранее выносил для обсуждения в своем телеграм-канале проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.

"В комментариях, которых вы оставили более 10 тысяч, свыше 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников", - информировал спикер.

Среди основных причин Володин перечислил сложные домашние задания и их объем; перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов; внеурочная деятельность; шестидневная учебная неделя; обучение во вторую смену.