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Росрыболовство в 2025 г. включится в эксперимент по проактивной выдаче разрешений на вылов рыбы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство в 2025 году включится в эксперимент по выдаче разрешений на вылов рыбы в проактивном формате, сообщается в пресс-релизе правительства, приуроченном к подписанию постановления, которым на 2025 год продлен и расширен эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений.

"В частности, в 2025 году не менее чем 50 видов разрешений будет отобрано для перевода в проактивный формат их продления и выдачи. В 2024 году такой проактивный механизм уже отработан на свидетельствах о подготовке консультантов по перевозке опасных грузов. Следующим видом разрешительной деятельности для внедрения проактивного формата станет вылов рыбы. Соответствующие разрешения выдает Росрыболовство. Главное условие - соблюдение предпринимателями обязательных требований", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщило накануне Росрыболовство, его территориальные управления ежегодно выдают порядка 30 тыс. разрешений на вылов рыбы и около 50 тыс. изменений к ним. С марта 2023 года процесс был полностью переведен в электронный формат через портал "Госуслуги", что позволило сократить срок оказания услуги в три раза - с 15 до 5 рабочих дней.

Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 года. Он проводится в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности. С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает разрешения без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов.

С момента старта проекта ведомства сократили срок выдачи разрешений в два раза - средний срок снизился с 43 до 20 рабочих дней. В два раза сократилось количество документов, которые подаются в госорганы для получения разрешений, - в среднем с восьми до четырех.

Росрыболовство
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