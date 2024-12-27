Новых больших выбросов мазута на пляжи Анапы не зафиксировано

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидация разлива мазута на Черноморском побережье города-курорта Анапы продолжается, значительных новых выбросов не наблюдается, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в пятницу.

"В береговой полосе Анапы, где территория уборки составляет 42 километра, идет постоянный мониторинг, значительных новых выбросов нет", - цитирует оперштаб слова первого вице-губернатора региона Игоря Галася.

Отмечается, что сейчас завершаются работы по подготовке и запуску в работу площадки временного хранения загрязненного мазутом грунта в хуторе Воскресенском площадью 2,5 га.

Ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что новых выбросов мазута на пляжах района также не зафиксировано.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 35 тыс. тонн загрязненного песка.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. В четверг, 26 декабря, правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.