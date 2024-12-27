Туроператоры опровергли информацию о массовой отмене новогодних туров в Анапу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аннуляции туров в Анапу на новогодние каникулы из-за разлива мазута у туроператоров не превышают 3%, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Некоторые СМИ сообщили о том, что в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год. Компании, входящие в АТОР, ее не подтверждают. По их данным, объем аннуляций не превышает, в зависимости от компании, 2-3%, у некоторых туроператоров их нет совсем", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, всего через туроператоров сделано несколько тысяч бронирований отелей в Анапе на новогодние каникулы. Отменены по разным обстоятельствам, в том числе совсем не связанным с разливом мазута в Черном море, несколько десятков заявок. Одновременно в Анапу на Новый год продолжают идти новые бронирования от туристов, и их объемы такие же, как у аннулированных заявок.

"Аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям - по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее. Если мы сейчас посмотрим в системе бронирования, какое количество людей у нас аннулировали туры в Кавминводы (где никакого мазута нет), то оно ровно такое же, как и в Анапе. То есть аннуляции туров на Новый год в Анапу - не просто не массовые, они даже не превышают стандартные средние значения для других направлений. Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год - новые заявки тоже есть", - пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В АТОР подчеркивают, что на каникулы туристы обычно едут в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой "все включено" и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж.

Ранее в Российском союз туриндустрии (РСТ) сообщили, что бронирования отелей Анапы на новогодние праздники снизились на 10% из-за разлива мазута, но на летние каникулы идут в обычном режиме.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На сегодняшний день общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. Уже собрано порядка 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны сбора более 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

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К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.

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