Катастрофа в Анапе затормозила раннее бронирование летнего отдыха на Кубани

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Разлив мазута в Черном море и его последствия повлияли на ранние бронирования туров в Краснодарский край, после заметного роста в октябре-декабре в январе его показатели отстают от уровня января 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"До середины декабря бронирования курортов Краснодарского края на летний сезон шли на 15-20% лучше, чем годом ранее. Однако экологическое ЧП в Анапе затормозило этот позитивный тренд: на середину января отставание в летних продажах по Краснодарскому краю в целом в сравнении с началом 2024 года составляет 6-8%", - рассказал вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин.

Как считают туроператоры, анапским отелям стоило бы поддержать спрос скидками, но не сейчас, а ближе к летнему сезону.

"Было бы хорошо, если бы именно к моменту объявления о ликвидации ЧП отели Краснодарского края поддержали бы возвращение туристов скидками, хотя бы в начале сезона. Сейчас, в межсезонье, такой дисконт от гостиниц бесполезен. Это не сработает. Туристы видят новостную "картинку" в СМИ и скидки в отелях не подтолкнут их к поездке. Все ждут окончания устранения последствий разлива мазута", - объяснил Ромашкин.

По его прогнозу, после ликвидации последствий ЧП в Анапе, соответствующих официальных заявлений властей, а также появления объективных отзывов туристов, которые вернутся с отдыха, спрос на курорты Краснодарского края постепенно вернется к высоким сезонным значениям.

"Сейчас по Краснодарскому краю у туроператоров реализовано не более 8% объемов летней программы, поэтому основные продажи еще впереди", - подчеркнул эксперт.

Ранее гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян призвал отельеров Анапы предоставлять туристам скидки и гибкие условия бронирования с возможностью отмены незадолго до поездки в случае, если проблемы с загрязнением пляжей мазутом не будут решены к началу летнего сезона.