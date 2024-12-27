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Володин отметил троекратный рост числа зарубежных делегаций, посетивших РФ в рамках межпарламентского сотрудничества

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что количество иностранных делегаций, приезжающих в Россию в рамках межпарламентского сотрудничества, увеличилось в три раза.

"В 2024 году в России с участием депутатов Госдумы состоялось 59 мероприятий по линии межпарламентского сотрудничества. Для сравнения, в 2023 году - 21", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Он отметил, что Вашингтон и Брюссель пытались изолировать Россию, но им это не удалось.

"В рамках зарубежных командировок депутатов Госдумы в 2024 году прошло 91 мероприятие, в 2023 году - 89. То есть поездки депутатов Госдумы остались на прежнем уровне, а к нам стали ездить почти в три раза чаще", - пояснил Володин.

Он подчеркнул, что это, в том числе, является результатом более эффективной работы профильных комитетов и вице-спикеров Госдумы - координаторов по межпарламентскому сотрудничеству.

Вячеслав Володин Госдума
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