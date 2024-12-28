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Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани временно не отправляет и не принимает воздушные суда, сообщает Росавиация в субботу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 06:00 по Москве временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Казань Росавиация
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