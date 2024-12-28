Президент РФ подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Вид на Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль" Фото: Артем Житенев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Предложение о переименовании неоднократно выдвигалось общественностью города, сообщили разработчики из Ярославской облдумы.

В 2023 году были опрошены 13 922 жителя Ростова, из них инициативу о переименовании города поддержали 13 854 человека, что составляет 58% от общего числа жителей в возрасте старше 14 лет, говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что таким образом городу будет возвращено наименование, "широко известное в прошлом и настоящем".

В пояснительной записке указывается, что в летописи XII века Ростов был назван Великим. В Ипатьевской летописи (список конца XIV - начала XV вв.) имеются сведения о населенном пункте "Ростов Великий".