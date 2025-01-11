Поиск

Орбиту МКС подняли более чем на 3 км

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,2 км для подготовки к прибытию весной корабля "Союз МС-27" и возвращения на Землю "Союза МС-26", сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 20:45:00 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в "Роскосмос"), проработали 1155 секунд, выдав импульс величиной 1,8 м/с", - говорится в сообщении.

В результате средняя высота орбиты станции повысилась на 3,2 км и составила 416,71 км, сообщили в "Роскосмосе".

На борту МКС работает экипаж 72-й длительной экспедиции, в который входят космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

МКС Роскосмос NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты в Нижнекамске и Уфе возобновили работу

Работа аэропорта в Нижнекамске вновь ограничена

Что произошло за день: суббота, 11 января

Работа аэропорта Ижевска ограничена

Разлив мазута в Керченском проливе

Загрязнение мазутом обнаружили на азовском побережье Запорожской области

Загрязнение мазутом обнаружили на азовском побережье Запорожской области

В МИД РФ пообещали, что новые санкции США не останутся без реакции

Аэропорт в Ульяновске возобновил работу

Растворитель лакокрасочных изделий разлился в акватории Ростова-на-Дону

Разлив мазута в Керченском проливе

Выбросы мазута впервые после крушения танкеров обнаружили на побережье Ялты

В аэропорту Казани второй раз за день введены ограничения

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии146 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5679 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });