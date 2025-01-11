Орбиту МКС подняли более чем на 3 км

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,2 км для подготовки к прибытию весной корабля "Союз МС-27" и возвращения на Землю "Союза МС-26", сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 20:45:00 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в "Роскосмос"), проработали 1155 секунд, выдав импульс величиной 1,8 м/с", - говорится в сообщении.

В результате средняя высота орбиты станции повысилась на 3,2 км и составила 416,71 км, сообщили в "Роскосмосе".

На борту МКС работает экипаж 72-й длительной экспедиции, в который входят космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.