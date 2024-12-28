ЦБ РФ назвал будущий урожай в качестве дополнительного проинфляционного фактора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Урожай 2025 года на основе оценки посевов может стать дополнительным проинфляционным фактором, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Осенью 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий озимые культуры были засеяны на меньшей площади по сравнению с прошлым годом и планами посевов. При этом оценки состояния посевов менее благоприятные, чем в последние годы. Это может стать дополнительным проинфляционным фактором", - отмечает Банк России.

Банк России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям ее повышения до 23%.

ЦБ тогда отметил, что баланс рисков по-прежнему остается существенно смещенным в сторону проинфляционных рисков, но выросли и дезинфляционные.

Среди основных проинфляционных рисков участники дискуссии по ставке, в частности, выделили сохранение значительного положительного разрыва выпуска (перегрева) в экономике. Это, по мнению ЦБ, может быть результатом как сохранения высокого внутреннего спроса, так и усиления ограничений на стороне предложения. "Высокий внутренний спрос может быть поддержан возобновлением ускоренного роста кредитования, в том числе из-за увеличения доли кредита, нечувствительного к изменению денежно-кредитных условий", - отмечает Банк России. К большему отставанию производительности труда от роста реальных зарплат может привести дальнейшее расширение дефицита кадров.

Сдержать темпы роста потенциала экономики может усиление санкций, подчеркивает ЦБ. "Сохранение значительного положительного разрыва выпуска в экономике, независимо от причин, означает сохранение повышенного инфляционного давления. Для его снижения может требоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", - говорится в резюме.

Проинфляционным риском также является сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне длительное время или их дальнейший рост. Этот фактор может напрямую влиять на динамику спроса и цен, а также усиливать вторичные эффекты от разовых факторов в динамике инфляции.

Риски для курса рубля и инфляции Банк России видит в ухудшении условий внешней торговли под влиянием негативных изменений конъюнктуры на мировых товарных рынках и геополитической ситуации.

Расширение бюджетного дефицита и возникновение вторичных эффектов на фоне изменения структуры доходов и расходов бюджета тоже несут проинфляционные риски. "В случае смягчения бюджетной политики или расширения программ льготного кредитования может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения проинфляционных эффектов", - подчеркивает Банк России.

Ключевой дезинфляционный риск, по мнению ЦБ, связан с возможным более быстрым и существенным замедлением роста кредитования, которое приведет к более существенному охлаждению внутреннего спроса и ускорит возвращение инфляции к цели.

Замедление кредитования может стать результатом более жестких ценовых и неценовых его условий, в том числе из-за уменьшения риск-аппетитов банков под влиянием совокупности принятых Банком России решений, а также более значимого снижения спроса на кредит со стороны заемщиков.