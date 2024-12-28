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В МВД предупредили об активизации мошеннических сайтов по продаже билетов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России призвали внимательно изучать платформы по продаже товаров и услуг, бронировании отелей и туристических путевок в преддверии новогодних праздников - за ними могут скрываться мошеннические порталы-двойники.

"Особое внимание стоит обратить на сайты, через которые продают путевки, авиа- и железнодорожные билеты, бронируют гостиницы и арендуют жилье. Билеты на культурные мероприятия также нередко пытаются продавать через мошеннические порталы-двойники", - сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции порекомендовали гражданам не спешить с переводом денег за товары и услуги. "Убедитесь, что их поставщик именно тот, за кого себя выдает", - отметила представитель ведомства.

Также в полиции заявили о росте мошеннических схем с продажей интернет-товаров со скидками накануне праздников.

"За скидками и выгодными предложениями товаров и услуг могут скрываться фишинговые сайты, которые похищают информацию о ваших платежных картах. Чтобы не оставить своих близких без подарков - внимательно проверяйте, на каких именно ресурсах вы совершаете покупки", - подчеркнула Волк.

Кроме того, в министерстве предупредили об опасности открытия праздничных открыток в соцсетях.
"Даже интерактивные праздничные открытки могут представлять определенную опасность. Если к изображению прикреплена ссылка - не активируйте ее, так как она может вести на сайт с вредоносным программным обеспечением", - заявила представитель министерства.

В полиции напомнили и о кибермошенниках, которые "в расчете на расслабленное настроение, могут активно использовать традиционные схемы обмана". "Например, под разными предлогами выманить пароль доступа к аккаунту на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - сказала Волк.

МВД Ирина Волк
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