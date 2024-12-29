Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Новотроицкого в ДНР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным министерства, группировка отразила 11 украинских контратак и нанесла поражение семи бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктах в ДНР.

"Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 122 мм гаубицу Д-30", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение четырем украинским бригадам в Харьковской области и ДНР.

"Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ", - сказали военные.

По информации ведомства, потери армии Украины за сутки составили: до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово (ДНР)", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, за сутки отражены две украинские контратаки, потери ВСУ составили: до 220 военнослужащих, танк, пикап, гаубица FH-70, орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Равнополь и Зеленое Поле (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащие отразили две контратаки ВСУ, потери украинской армии за сутки составили: до 170 военнослужащих, танк, три автомобиля и три единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области", - сказали военные.

По их информации, потери армии ВСУ в зоне ответственности группировки составили: до 40 военнослужащих, автомобиль, четыре единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка Херсонской области", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины за сутки составили: до 70 военнослужащих, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция разведки Squire.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, площадке запуска беспилотников ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 61 украинский беспилотник.