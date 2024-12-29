Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта после непогоды

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -Движение всех видов транспорта возобновлено на Военно-Грузинской дороге после непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 11:40 мск 29 декабря 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее движение грузовых автомобилей приостановили в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.