Минобороны сообщило о переходе под контроль России Новооленовки в ДНР

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новооленовка в ДНР.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, за сутки отражены 11 украинских контратак.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное (ДНР)", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки составили: до 420 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch, пять пикапов, семь единиц артиллерийского вооружения и станцию радиоэлектронной борьбы.

В понедельник Минобороны РФ опубликовало кадры из Новооленовки на красноармейском направлении. На видео военнослужащие группировки войск "Центр" установили российский флаг в населенном пункте.