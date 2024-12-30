Российские военные нанесли удары по обеспечивающим ВПК Украины энергообъектам

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по энергообъектам и военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, поражены склады хранения, пункты управления и места запуска ударных дронов армии Украины.

Минобороны сообщило, что нанесены удары по украинским подразделениям и технике в 143 районах.