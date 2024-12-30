Терещенко освобожден от должности замруководителя ФТС по собственной просьбе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Денис Терещенко освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 28 декабря 2024 г. №4136-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Терещенко освобожден от должности по собственной просьбе, отмечается в документе.

Денис Терещенко родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2004 году - Российскую таможенную академию.

С 1999 по 2011 год проходил службу в Главном научно-информационном вычислительном центре ФТС России. С 2011 по 2017 год занимал должность заместителя начальника Центрального информационно-технического таможенного управления, а в 2017 году стал начальником ЦИТТУ.

В 2018 году назначен на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Генерал-лейтенант таможенной службы.