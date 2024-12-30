РКН представил основания для исключения страниц с аудиторией более 10 тыс. пользователей из своего перечня

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в опубликованном в понедельник приказе об утверждении порядка ведения перечня страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей определил основания для исключения сведений об этих страницах из своего перечня.

Как сообщила пресс-служба РКН, приказ, опубликованный на официальном портале правовой информации в понедельник, утверждает порядок формирования и ведения перечня, основания для исключения сведений из перечня, порядок уведомления владельца социальной сети и заявителя о принятом решении.

Так, РКН может исключить сведения из перечня, если пользователь опубликовал информацию, запрещенную для распространения в РФ, пользователь-иноагент не проставил на своих материалах соответствующую маркировку, пользователь сделал репост контента другого пользователя с аудиторией более 10 тыс. человек, сведения о котором не включены в перечень, объем аудитории страницы пользователя уменьшился до значения, составляющего 10 тыс. подписчиков или ниже (в случае, если аудитория страницы в течение трех месяцев не превышала порогового значения). Также сведения из перечня будут удалены, если пользователь удалил персональную страницу, сказано в сообщении.

Кроме того, приказ устанавливает порядок уведомления заявителя и владельца социальной сети о включении страницы в перечень.

"Так, заявителю уведомление будет направляться в личный кабинет на портале Госуслуг, а для уведомления соцсети в том числе предусмотрено использование программы, которую социальные сети могут разработать для упрощения и оптимизации взаимодействия с ведомством", - сказано в сообщении.

Приказ РКН уточняет ряд положений закона № 303-ФЗ по части деанонимизации владельцев каналов и страниц, аудитория которых превышает 10 тыс. чел.

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.

Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

1 ноября Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для владельцев крупных пабликов и каналов соцсетях для внесения их в перечень РКН.

В понедельник, 30 декабря, было опубликовано постановление правительства, "Об отдельных вопросах распространения информации в социальных сетях", утверждающее ряд правил, в частности, о предоставлении в РКН сведений о владельцах страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. подписчиков и маркировке таких страниц. Это подзаконный акт к принятому в августе федеральному закону № 303-ФЗ, уточняет пресс-служба министерства.

"В документе учтён опыт использования сервиса Госуслуг для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тыс. подписчиков. Изначально он функционировал в режиме опытной эксплуатации. Его работа будет продолжена, но уже в статусе постоянного сервиса", - заявила пресс-служба Минцифры.