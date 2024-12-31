Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о закрытии аэропорта "Владикавказ".

"С 4:00 мск в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Глава республики также сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дрона над полигоном Шалхи в Северной Осетии - Алании. "Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", - написал он.

Меняйло призвал граждан соблюдать спокойствие.