Беспилотник сбит над Северной Осетией

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Еще один дрон сбит над Северной Осетией - Аланией, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"10:20 мск (...) Еще один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Меняйло отметил, что с момента объявления беспилотной опасности в 4:00 мск работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее глава Северной Осетии сообщил о закрытии аэропорта "Владикавказ" из-за беспилотной опасности.