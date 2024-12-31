Подразделения группировки войск "Центр" отразили 12 контратак ВСУ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" продвигается в глубину обороны украинской армии, отражено 12 контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка отразила 12 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Как сообщило Минобороны, в зоне ответственности группировки "Центр" украинская армия потеряла до 505 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, три гаубицы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, потери ВСУ здесь составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, бронетранспортер Saxon производства Великобритании, боевая бронированная машина "Козак", два пикапа и орудие М119 производства США

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское и Терны Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника", - сообщили в Минобороны.

Потери украинских сил в зоне действий группировки составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть пикапов, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами, добавили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, потери ВСУ на этом участке фронта составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля, три гаубицы. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли на этом участке до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

На харьковском направлении, по данным министерства обороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы (Харьковская область). ВСУ потеряли здесь до 35 военнослужащих, автомобиль и гаубицу.