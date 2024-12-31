Семь украинских дронов уничтожено утром над пятью российскими регионами

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник в период с 8:00 до 11:00 мск уничтожили семь беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ, сообщили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении за ночь 68 беспилотников ВСУ.