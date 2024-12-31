Временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Временные ограничения, которые были введены во вторник в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сняты, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вводились также в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа: Владикавказа, Грозного, Махачкалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения во всех трех аэропортах сняты в 12:00 по московскому времени.

Как отметил представитель Росавиации, "в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились: четыре рейса, следовавших в Махачкалу, один рейс, следовавший во Владикавказ".