Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - После отбоя опасности атаки беспилоников аэропорт "Владикавказ" снова открыт, сообщил во вторник глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Меняйло сообщил о закрытии аэропорта "Владикавказ" для приема и отправки самолетов из-за опасности атаки беспилотников, объявленной в 4:00 по московскому времени.