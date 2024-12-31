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Кабмин и "Роскосмос" обеспечат утверждение нацпроекта по космической деятельности до 2030 г.

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента РФ от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, комплексно определяющего задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты ее развития", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения данного поручения - 1 мая 2025 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Также Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2025 года "обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за Российской Федерацией".

Владимир Путин Правительство РФ Роскосмос Михаил Мишустин Юрий Борисов
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