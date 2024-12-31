ВСУ потеряли на курском направлении за время боевых действий почти 46 тыс. человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Украина за всё время боевых действий в Курской области потеряла почти 46 тыс. человек, заявило Минобороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля", - говорится в его сообщении.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 45 980 военных.

В ведомстве заявили, что за этот период армия Украины потеряла 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1 372 боевые бронемашины, 1 259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Также среди потерь ВСУ за всё время боевых действий в Курской области - 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.