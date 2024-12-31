Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" нанесла удары по украинским подразделениям в Курской области, отразила контратаку штурмовой группы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Новая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, группировка отразила контратаку штурмовой группы вооруженных сил Украины.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия поразили живую силу и технику украинской армии в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово в Курской области, а также Беловоды и Журавка в Сумской области Украины, сообщили в министерстве.