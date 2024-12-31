Пять украинских дронов уничтожено над Ростовской и Астраханской областями

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ во вторник заявило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, они были уничтожены в период с 11:30 до 14:00 по московскому времени.