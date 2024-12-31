Поиск

Пять украинских дронов уничтожено над Ростовской и Астраханской областями

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ во вторник заявило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, они были уничтожены в период с 11:30 до 14:00 по московскому времени.

Минобороны РФ Ростовская область Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин отметил, что РФ смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты

Разлив мазута в Керченском проливе

Утечек мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не зафиксировано

Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов

Авиакатастрофа в Актау

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц
Военная операция на Украине

Черноморский флот уничтожил восемь морских дронов ВСУ

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5634 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе97 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });