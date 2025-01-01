Дальний Восток присоединился к российскому энергорынку

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Неценовая зона Дальнего Востока с 1 января 2025 года присоединилась ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), а территории Коми и Архангельской области - к первой.

Как отмечала ассоциация "НП "Совет рынка", "для Дальнего Востока предусмотрен постепенный переход к конкурентному нерегулируемому ценообразованию". На первом этапе речь идет о продаже электроэнергии по свободным ценам лишь для тепловых станций. А доля свободной продажи энергии с ГЭС в регионе поначалу составит 2,5% и будет постепенно расти.

В пояснительной записке к соответствующим предложениям ранее сообщалось, что "предпосылкой к распространению механизмов конкурентного ценообразования на электрическую энергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка стала необходимость развития генерации в соответствующих регионах Российской Федерации, вызванная резким ростом электропотребления".

В январе будет проведен отбор мощности для новых рыночных территорий. Заявки на продажу мощности для только присоединившихся к энергорынку Дальнего Востока, Коми и Архангельской области можно будет подать 9-13 января, сообщалось на сайте конкурентного отбора (речь идет об отборе на 2025-2027 гг.).

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что решение о рынке на Дальнем Востоке позволит "создать условия для привлечений инвестиций и источников финансирования для реализации масштабных проектов в электроэнергетике". По его словам, для развития региона реализуются проекты строительства и модернизации 16 крупных электростанций мощностью 8,6 ГВт до 2030 года, объем инвестиций в них составит 3,1 трлн руб.